Новые билеты на права научат водителей думать

Билеты теоретического экзамена на водительские права собираются изменить так, чтобы водители осознанно управляли автомобилем, а не заучивали ПДД, сообщило МВД.

Новые билеты должны помочь водителю отойти от заучивания правил дорожного движения и прийти к осознанному управлению машиной с учетом психологических аспектов поведения автомобилистов, цитирует ТАСС ведомство.

Проработка изменений связана с мероприятиями по снижению аварийности по вине водителей со стажем менее двух лет и улучшению системы допуска к управлению машиной в целом.

С апреля 2021 года в России действует новый регламент экзамена на право управления автомобилем. Теоретический экзамен остался прежним, а практический теперь состоит только из одной части — поездки по городу, куда включены упражнения из площадки.