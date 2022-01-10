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Пожарные съехались к третьей за месяц томской «Ленте»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пожарные выехали к магазину «Лента» в Томске в воскресенье, сообщили очевидцы. Это третье подобное происшествие в течение месяца.

«"Супер Ленту" на ЦОТе пытались подпалить? Куча пожарных машин приехало. Дыма нет. Ложная тревога?» — написали очевидцы в соцсетях.

Позже выяснилось, что в пекарне магазина на Красноармейской пригорела пища, открытого огня не возникло.

В декабре магазины сети «Лента» в Томске дважды поджигали. Гипермаркет на улице Елизаровых сгорел почти полностью: огонь охватил все здание и спровоцировал серию взрывов.

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