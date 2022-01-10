Новый инженерно‑саперный полк сформировали в Бурятии

Новый инженерно-саперный полк сформировали в Республике Бурятия, он укомплектован новыми современными образцами военной и специальной техники, сообщает пресс-служба Военного восточного округа.

«Воинская часть будет выполнять задачи инженерного обеспечения плановых мероприятий общевойсковой армии. В состав вновь сформированной воинской части вошли инженерно-саперный, инженерно-технический батальоны и подразделения обеспечения», — говорится в сообщении.

Полк дислоцируется в городе Кяхта. Он практически на 100% укомплектован новыми современными образцами военной и специальной техники.

На вооружении части находятся современные комплекты тяжелых механизированных мостов ТММ-3М2, новейший робототехнический комплекс разминирования «Уран-6», специальный автомобиль группы разминирования САГР на базе пикапа УАЗ-2363, подвижный инженерный ремонтный комплекс ПИРК.

Так, новейший робототехнический комплекс разминирования «Уран-6» предназначен для обезвреживания мин и других боеприпасов, установленных противником или оставшихся на местности после боев.

Комплекс разминирования «Уран-6» представляет собой легкую бронемашину с дистанционным управлением и системами разминирования. В зависимости от используемого трального оборудования машина весит 6-7 тонн.