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«Человек-паук: Нет пути домой» обогнал по сборам «Титаник»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой»

Третья часть «Человека-паука» с Томом Холландом продолжает выдавать рекорды после четырех недель проката.

По итогам прошедшего уик-энда кинокомикс собрал еще 33 миллиона долларов. Общие сборы в США составляют 668,7 миллиона долларов, пр6евосходя сборы «Титаника» и «Мира Юрского периода».

Фильм занимает шестую строчку самых кассовых картин в истории США, уступая «Мстителям: Война бесконечности» (678 миллионов долларов) и «Черной пантере» (700 миллионов).

В российском прокате картина несколько недель была безоговорочным лидером, но после выхода фильма-сказки «Последний богатырь: Посланник тьмы» опустился на вторую строчку.

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