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Прокуратура проверит данные о смерти мужчины в больнице в Лесосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Ненецкого автономного округа

Прокуратура Лесосибирска организовала проверку по обращению родственников после смерти мужчины в больнице во время возможной пьянки медперсонала, сообщает ведомство.

Родственники сняли видео, как врачи пьют на рабочем месте. В тот момент медперсонал не сообщал в каком состоянии находится мужчина. В итоге мужчина умер, родственники уверены, что врачи вместо того, чтобы спасать пациента, развлекались.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению должностными лицами законодательства о здравоохранении и труде. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

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