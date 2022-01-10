Прокуратура проверит данные о смерти мужчины в больнице в Лесосибирске

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Прокуратура Лесосибирска организовала проверку по обращению родственников после смерти мужчины в больнице во время возможной пьянки медперсонала, сообщает ведомство.
Родственники сняли видео, как врачи пьют на рабочем месте. В тот момент медперсонал не сообщал в каком состоянии находится мужчина. В итоге мужчина умер, родственники уверены, что врачи вместо того, чтобы спасать пациента, развлекались.
«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению должностными лицами законодательства о здравоохранении и труде. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.