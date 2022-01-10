Новый сезон «Ищейки» стартует на Первом канале

Шестой сезон сериала «Ищейка» стартует на Первом канале с понедельника, 10 января. В новых сериях Александра Кушнир приступит к расследованиям с новым рвением.

В шестом сезоне у полковника полиции Александры Кушнир как никогда все хорошо. Она филигранно расследует самые сложные дела вместе со своей командой профессионалов.

Семейная жизнь Кушнир радует гармонией и планированием второго ребенка. Однако, неожиданная проблема с мужем рушит все надежды и снова открывает, казалось бы, уже навсегда закрытые двери, ставя Кушнир перед непростым выбором. Александра с головой уходит в работу, ведь там она всегда знает, что делать.

В «Ищейке» ожидается звездное пополнение: нового начальника отдела полковника Аркадия Ольховского сыграет Максим Лагашкин («Магомаев», «Воскресенский»), появится и новый коллега Кушнир — молодой Леонид Сашин в исполнении Василия Буткевича («Лучше, чем люди», «Т-34»).

Кроме них в новых сериях можно будет увидеть Юлию Такшину («Неадекватные люди»), Павла Ворожцова («Угрюм-река». «Союз спасения»), Викторию Маслову («Триггер»), Эдуарда Флерова («Бессонница» «Есенин») и Полину Ауг («Джетлаг», «Дылды»).