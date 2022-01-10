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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Беспорядки в Казахстане связали с бегством США из Афганистана

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: VOA

Тысячи экстремистов участвовали в событиях в Казахстане, пытаясь подорвать конституционный строй страны, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Казахстан оказался под ударом радикалов, исповедующих человеконенавистническую идеологию. Тысячи джихадистов и мародеров попытались подорвать конституционный строй. Применяют оружие против мирных граждан», — написал Антонова в Facebook.

По его словам, «все это происходит после американского бегства из Афганистана и стремительного развития на этом фоне экстремистских идей и течений в регионе».

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«Для нас неприемлема практика умиротворения бандитов, которые нападают на сотрудников правоохранительных органов, медработников, пожарных. О чем можно говорить с людьми, обезглавливающими полицейских?» — отметил посол.

Антонов считает, что «это новая попытка цветной революции с помощью головорезов и грабителей». «Уверен, что компетентные ведомства Казахстана разберутся в ситуации и корни терроризма будут вырваны из казахстанской земли», — сказал он

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