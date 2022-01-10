Эксперт предупредила о беззащитности детей от короновируса

Наибольшее распространение коронавируса и наиболее тяжелое течение болезни наблюдается среди детского населения, сообщила замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Татьяна Руженцова.

«Среди детей очень низок уровень иммунитета [от коронавируса], и именно в этих группах, группах невакцинированных, мы видим и наибольшее распространение [инфекции], и наиболее тяжелое течение», — сказала Руженцова в эфире телеканала «Россия-1».

С начала пандемии коронавирусом в России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 650 849 случаев заражения, выздоровели 9 686 912 человек, умерли 316 163.