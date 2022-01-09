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Роскосмос оценил опасность астероида Апофис

Источник:
Sibnet.ru
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Астероид Апофис
Астероид Апофис
Фото: © Роскосмос

Вероятность столкновения с Землей астероида Апофис, который приблизится к планете в 2029 году, очень и очень мала, сообщил Роскосмос.

Институт прикладной математики провел в 2021 году 339 позиционных измерений по астероиду Апофис. Результаты наблюдений уточнили параметры его орбитального движения. Это повысило достоверность долгосрочных прогнозов его сближений с Землей. Результат: вероятность столкновения очень и очень мала.

Также были получены сообщения об обнаружении нового астероида 2021 UL17, сближающегося с Землей. По предварительным расчетам, прогнозируется опасное сближение с Землей 5 апреля 2095 года, но текущая вероятность столкновения составляет всего 0,02 %.

По данным прогноза ВНИИ ГОЧС МЧС, на который 2 января ссылалось РИА Новости, астероид Апофис приблизится к Земле на расстояние, на котором на орбите размещены геостационарные спутники. Это должно было произойти 13 апреля 2029 года. Затем пресс-служба ведомства заявила, что МЧС России не имеет отношения к прогнозу о смертельном астероиде.

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где-то это уже видели, снова корона виновата, а может всё таки кто-то барыжит

DYNAMO7294

Как же у нас на пос совковом пространстве любят власть несменяемую десятилетиями! А так хорошо начиналось...
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