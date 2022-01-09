Ученый предупредил о шестой волне массового вымирания

Планету Земля ждет шестая волна массового вымирания, главная причина этого — деятельность человека, сообщил профессор Стэндфордского университета Пол Эрлих.

«Хотя существуют определенные споры о причинах предыдущих пяти массовых вымираний, в научном сообществе нет ни слова о причине продолжающегося шестого — слишком много людей, а самые богатые из них потребляют слишком много, и все это усугубляется гендерным фактором, расовым и экономическим неравенством», — сказал Эрлих в беседе с Daily Mail.

По словам профессора, все, что мы будем делать в ближайшие 10–50 лет, определит будущее человечества.

В настоящее время Земля переживает кризис биоразнообразия, это побочный эффект промышленной революции из-за деятельности человека, такой как вырубка лесов, охота и чрезмерный вылов рыбы.

Эрлих считает, что если нынешние темпы сохранятся такими, какие они есть, и если все виды, которые сейчас считаются находящимися под угрозой исчезновения, исчезающими или уязвимыми, вымрут в следующем столетии, мы можем достичь уровня массового вымирания примерно через 240–540 лет.

На сегодняшний день на Земле произошло пять массовых вымираний. Последняя волна была 66 миллионов лет назад, когда гигантский астероид уничтожил динозавров. Сейчас на планете насчитывается около 8,7 миллиона видов растений и животных.