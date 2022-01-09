Милохина не пустили на Украину

Российский тиктокер Даня Милохин не смог въехать на территорию Украины, об этом он рассказал в Instagram.

Милохин прилетел в Киев, однако выйти из аэропорта Борисполь ему не дала пограничная служба.

«Мы прилетели в Киев, и нас держат в плену. Меня не впустили... Я враг», — прокомментировал ситуацию блогер в сторис.

Подробности отказа он не уточнил. Его нахождение в Киеве подтверждено отмеченной геолокацией.

Блогер также показал статистику посещения своей страницы по странам: украинские пользователи занимают в списке второе место, составляя 11% аудитории Милохина.