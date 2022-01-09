НАВЕРХ
Актуальная тема
Протесты в Казахстане
Актуальная тема
Протесты в Казахстане
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Более 160 человек погибли во время беспорядков в Казахстане

Источник:
Sibnet.ru
824 10
Фото: Esetok / CC BY-SA 4.0

Трое детей погибли во время беспорядков в Казахстане, сообщила уполномоченная по правам ребенка в стране Аружан Саин. Всего за эти дни были убиты 164 человека.

Наибольшее число жертв зафиксировано в Алма-Ате — 103 человека. В Кызылординской области скончался 21 человек, в Жамбылской области 10 человек, еще 8 в Алматинской области, передает Sputnik Казахстан.

Уполномоченная по правам ребенка в стране Аружан Саин уточнила, что среди погибших числятся три ребенка. Она подтвердила случаи гибели 11-летнего и 15-летнего подростков, а также четырехлетней девочки.

Как уточняет телеканал «Хабар-24» со ссылкой на минздрав республики, за медицинской помощью в результате массовых беспорядков обратились более 2,2 тысячи человек. Больше всего пострадавших в Алма-Ате, там травмы получили порядка 1,1 тысячи человек, в Алма-Атинской области — около 300 человек.

Протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. На фоне масштабных протестов правительство ушло в отставку. При беспорядках было задержано 5,8 тысячи человек, среди них много иностранцев.

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ.

Тема: Протесты в Казахстане
Самолеты Минобороны вывезут россиян из Казахстана
Путин оценил ситуацию в Казахстане
Казахстан «заморозил» тарифы ЖКХ
Подсчитан ущерб от беспорядков в Казахстане
смотреть все
ЧП #Происшествия #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Младенца в коробке нашли в Рождество на улице в Новосибирской области
Хоккейной «Сибири» осталось шесть побед до гарантированного плей‑офф
Три человека погибли в пожаре в Хакасии
Полсотни вышек связи построят в Новосибирской области в 2022 году
Самое популярное
Представлен трейлер новой игры The Elder Scrolls
ВМФ России получит ракетный мини‑крейсер с «Цирконом»
Россия в рамках ОДКБ направила войска в Казахстан
Раскрыт сценарий «молниеносной войны» Украины и России
Обсуждение (10)
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Самое обсуждаемое
77
Россия в рамках ОДКБ направила войска в Казахстан
63
Токаев заявил о восстановлении порядка в Казахстане
48
Протестующие ворвались в здание администрации Алма‑Аты
40
Токаев поблагодарил Путина за военную помощь
39
Токаев заявил об акте агрессии и призвал ОДКБ на помощь
Sibnet.Ru