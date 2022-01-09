Более 160 человек погибли во время беспорядков в Казахстане

Трое детей погибли во время беспорядков в Казахстане, сообщила уполномоченная по правам ребенка в стране Аружан Саин. Всего за эти дни были убиты 164 человека.

Наибольшее число жертв зафиксировано в Алма-Ате — 103 человека. В Кызылординской области скончался 21 человек, в Жамбылской области 10 человек, еще 8 в Алматинской области, передает Sputnik Казахстан.

Уполномоченная по правам ребенка в стране Аружан Саин уточнила, что среди погибших числятся три ребенка. Она подтвердила случаи гибели 11-летнего и 15-летнего подростков, а также четырехлетней девочки.

Как уточняет телеканал «Хабар-24» со ссылкой на минздрав республики, за медицинской помощью в результате массовых беспорядков обратились более 2,2 тысячи человек. Больше всего пострадавших в Алма-Ате, там травмы получили порядка 1,1 тысячи человек, в Алма-Атинской области — около 300 человек.

Протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. На фоне масштабных протестов правительство ушло в отставку. При беспорядках было задержано 5,8 тысячи человек, среди них много иностранцев.

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ.