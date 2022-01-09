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Штамп о браке и детях в паспорте стал необязательным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Необходимость в обязательном порядке проставлять в паспорте гражданина России отметки в регистрации брака и детях отпала в связи с хранением основных сведений о населении в электронном виде, сообщил пресс-центр МВД.

Основные сведения о гражданах накапливаются в информационных системах органов власти и предоставляются заинтересованным ведомствам по запросу, отпала необходимость в обязательной простановке отметок в паспорте о регистрации брака и о детях, цитирует ТАСС ведомство.

Летом 2021 года был модернизирован бланк паспорта — в нем не будет «Личного кода». Гражданин сам может решить, нужно ли ему проставлять отметки о регистрации и расторжении брака, о детях — гражданах РФ, не достигших 14-летнего возраста, о ранее выданных внутренних паспортах и об имеющихся заграничных паспортах, о группе крови и ИНН.

В России постепенно начинают внедрять электронные паспорта. Новый документ протестируют в трех регионах — в Москве, Подмосковье и Татарстане. При этом гражданам, получившим электронное удостоверение личности, аннулируют бумажный паспорт.

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