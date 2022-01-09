Кокорина объявили «Посмешищем года»

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин стал победителем номинации «Посмешище года» премии «Золотая урна».

«Из 48 номинантов особого внимания удостоен Кокорин из "Фиорентины". Форвард, которого вечно называют талантливым, так и не раскрылся, подарив болельщикам лишь разочарование», — сообщается на сайте премии.

Кокорин набрал 53,21% голосов, опередив французского хавбека туринского «Ювентуса» Адриена Рабьо и нигерийского нападающего «Салернитаны» Сими.

Нападающий перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» зимой 2021 года. В этом сезоне он всего четыре раза появился на поле в чемпионате Италии и один раз в Кубке страны.

«Золотая урна» — ежегодный приз, вручавшийся худшему футболисту чемпионата Италии по итогам календарного года. В этом году в главной номинации победил хавбек «Ювентуса» Аарон Рэмси.