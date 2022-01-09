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Кокорина объявили «Посмешищем года»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © acffiorentina.com

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин стал победителем номинации «Посмешище года» премии «Золотая урна».

«Из 48 номинантов особого внимания удостоен Кокорин из "Фиорентины". Форвард, которого вечно называют талантливым, так и не раскрылся, подарив болельщикам лишь разочарование», — сообщается на сайте премии.

Кокорин набрал 53,21% голосов, опередив французского хавбека туринского «Ювентуса» Адриена Рабьо и нигерийского нападающего «Салернитаны» Сими.

Нападающий перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» зимой 2021 года. В этом сезоне он всего четыре раза появился на поле в чемпионате Италии и один раз в Кубке страны.

«Золотая урна» — ежегодный приз, вручавшийся худшему футболисту чемпионата Италии по итогам календарного года. В этом году в главной номинации победил хавбек «Ювентуса» Аарон Рэмси.

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