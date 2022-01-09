США задумали лишить Россию своих смартфонов

США введут санкции против России, ограничивающие поставки в страну всей высокотехнологичной продукции, включая авионику и смартфоны, в случае ее агрессии против Украины.

Вашингтон изучает вопрос ограничения экспорта высокотехнологичной продукции, а также микроэлектроники, которая сделана с применением американских технологий или ПО, пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

Список может варьироваться от авионики самолетов и станков до смартфонов, игровых консолей, планшетов и телевизоров. В этом случае Россия столкнется с таким же строгим экспортным контролем, как на Кубе, в Иране, Северной Корее и Сирии.

Bloomberg утверждает, что таким образом США хотят использовать свое технологическое преимущество для того, чтобы нанести удар по военному и гражданскому сектору России, а также ее амбициям в технологической сфере.

При этом источник агентства отметил, что никаких конкретных решений по этому вопросу пока не принято.