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Скала рухнула на лодки с туристами. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Несколько человек погибли, десятки пропали без вести при обрушении скалы на озере Фурнаш на востоке Бразилии на лодки с туристами.

Инцидент произошел в субботу. В соцсетях появились видеозаписи, на которых видно, как в отвесной скале, вдоль которой по озеру плыли несколько лодок, образовалась трещина, и большая каменная глыба упала в воду, затопив по меньшей мере две лодки.

Пять челочек погибли, около двадцати человек числится пропавшими, сообщает телеканал CNN Brasil со ссылкой на представителя пожарной службы. 23 человека получили легкие ушибы, девять находятся в больницах с травмами различной степени тяжести.

Пресс-секретарь службы спасателей штата Минас-Жерайс Педру Аихары предположил, что обвал произошел из-за сильных осадков в регионе.

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