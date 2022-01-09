Скала рухнула на лодки с туристами. ВИДЕО

Несколько человек погибли, десятки пропали без вести при обрушении скалы на озере Фурнаш на востоке Бразилии на лодки с туристами.

Инцидент произошел в субботу. В соцсетях появились видеозаписи, на которых видно, как в отвесной скале, вдоль которой по озеру плыли несколько лодок, образовалась трещина, и большая каменная глыба упала в воду, затопив по меньшей мере две лодки.

Tremendo los sucedido en Minas Gerais, en el lago Capitolio.



Una enorme roca se desprende del caon y cae sobre las embarcaciones. Hay personas fallecidas y al menos 15 heridos. pic.twitter.com/eRLYmFhiqA — Dani Lerer (@danilerer) January 8, 2022

Пять челочек погибли, около двадцати человек числится пропавшими, сообщает телеканал CNN Brasil со ссылкой на представителя пожарной службы. 23 человека получили легкие ушибы, девять находятся в больницах с травмами различной степени тяжести.

Пресс-секретарь службы спасателей штата Минас-Жерайс Педру Аихары предположил, что обвал произошел из-за сильных осадков в регионе.