НАВЕРХ
Актуальная тема
Коронакризис
Актуальная тема
Коронакризис
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Предсказано появление коронавируса «супермутанта»

Источник:
Sibnet.ru
478 1
Фото: © NIAID

Коронавирус SARS-CoV-2 в любой момент может начать неконтролируемую мутацию в организме животных и вызвать новые вспышки заболевания среди человеческой популяции, предсказали российские ученые.

Такой «супермутант» может оказаться намного смертоноснее уже известных штаммов, предупредил научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев в интервью Ura.ru.

В свою очередь, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик Российской академии наук Виталий Зверев полагает, что «обострение» свойств коронавируса после обратной зоонозной передаче может повториться.

«Когда вирус находит промежуточного хозяина, он может измениться настолько, что станет смертельно опасным и обретет совсем другие свойства. С COVID-19 точно так же произошло», — отметил Зверев.

Штамм «омикрон» был обнаружен в Африке в конце ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, что делает его потенциально опасным. Многие изменения указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам.

Тема: Коронакризис
Коронавирус у беременных: есть ли шанс на здоровые роды?
Супермутант «омикрон»: что известно о новом штамме коронавируса?
Вакцинный туризм: зачем ставить прививку от COVID за рубежом
Бессимптомное заболевание коронавирусом оказалось опасным
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Заключенные в Иркутской области объявили голодовку
Российский самолет сгорел после рейса из Новосибирска в Китай
Пропавшего на Алтае мужчину с детьми обнаружили
Новосибирский боксер скончался после нокаута
Самое популярное
Представлен трейлер новой игры The Elder Scrolls
ВМФ России получит ракетный мини‑крейсер с «Цирконом»
Китайцы зажгли искусственное «солнце»
Россия в рамках ОДКБ направила войска в Казахстан
Обсуждение (1)
Картина дня
Кремль объяснил одиночество Путина на рождественской службе
Самолеты Минобороны вывезут россиян из Казахстана
Президент Туркмении приказал потушить «Врата ада»
Предсказано появление коронавируса «супермутанта»
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Топ комментариев

Disobedient

Как под Иловайском у котле. А после так прыгал прыгал выше кенгуру.)))

Fazar

Они и небыли коммунистами,- они были предателями. Вспомним "Алконавта" Ельцина, Назарбаева, Кравчук,...

Disobedient

Ноготь с большого пальца ноги негра, между зубов что ли застрял?))) откуда такие суицидальные мысли в...

pepelmetal

ВНИМАНИЕ!!!! В связи с текущими событиями, ежедневный график вторжений на украину изменился. Просим отнестись...
Sibnet.Ru