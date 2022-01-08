Предсказано появление коронавируса «супермутанта»

Коронавирус SARS-CoV-2 в любой момент может начать неконтролируемую мутацию в организме животных и вызвать новые вспышки заболевания среди человеческой популяции, предсказали российские ученые.

Такой «супермутант» может оказаться намного смертоноснее уже известных штаммов, предупредил научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев в интервью Ura.ru.

В свою очередь, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик Российской академии наук Виталий Зверев полагает, что «обострение» свойств коронавируса после обратной зоонозной передаче может повториться.

«Когда вирус находит промежуточного хозяина, он может измениться настолько, что станет смертельно опасным и обретет совсем другие свойства. С COVID-19 точно так же произошло», — отметил Зверев.

Штамм «омикрон» был обнаружен в Африке в конце ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, что делает его потенциально опасным. Многие изменения указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам.