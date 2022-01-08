Самолеты Минобороны вывезут россиян из Казахстана

Вывоз россиян военно-транспортными самолетами Минобороны РФ из Алматы будет организован 9 января, сообщило посольство России в Казахстане.

Отмечается, что сбор желающих покинуть Казахстан на самолетах Минобороны РФ назначен на 14.00 в аэропорту Алматы. Вывоз проводится с учетом приостановки регулярного пассажирского авиасообщения через Алматы между Казахстаном и Россией, пишет «Интерфакс».

Пассажиры должны будут самостоятельно добраться до аэропорта, иметь при себе не более одного места багажа и учитывать, что самолеты военно-транспортной авиации не оборудованы для обеспечения привычного для гражданской авиации уровня комфорта.

Рейсы военно-транспортной авиации по маршрутам Алматы — Иваново и Алматы — Оренбург будут выполнены с 17.00 до 18.00. Ранее самолет Минобороны РФ уже доставил в Москву с аэродрома Жетыген, расположенного под Алматы, 25 российских граждан.