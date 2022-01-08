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Определился победитель «Ледникового периода»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Максим Ли, Первый канал

Пара Татьяны Волосожар и Федора Федотова победила в «Ледниковом периоде» по итогам оценок жюри и зрителей, приз зрительских симпатий достался Дане Милохину и Евгении Медведевой.

Второе место заняли Иван Колесников и Татьяна Тотьмянина. Третье место разделили сразу три пары — Оксана Домнина и Кирилл Зайцев, Агата Муцениеце и Александр Эмберт, Даня Милохин и Евгения Медведева.

Победители проекта Татьяна Волосожар и Федор Федотов в последних выпусках показывали высокий уровень катания, и стабильно получали высокие оценки жюри.

В выборе приза зрительских симпатий интриги не было — то, что приз достанется Милохину и Медведевой было очевидно чуть ли не с начала «Ледникового периода». Видео с их выступлений в Сети набирали больше всего просмотров, а жюри в каждом выпуске восхищались молодыми людьми.

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