Японские эксперты назвали лучшие российские автомобили

Японские эксперты составили список лучших автомобилей, производившихся в странах социалистического блока. В рейтинг вошли четыре российские модели.
Первой в списке оказалась модель «Лада-2101», впервые выпущенная в 1970 году. Ее создали на базе итальянского Fiat 124, она в одночасье стала «народным автомобилем» для жителей СССР, пишет Yahoo News Japan.
Второй в списке оказалась «Нива», производство которой стартовала в 1977 году. Авторы материала отмечают, что «Ниву» продавали почти во всех странах мира. Более того, автомобиль с минимальными изменениями продолжает выпускаться.
Также в рейтинг вошел «ВАЗ-2108», в создании которого принимали специалисты Porsche. Наконец, в списке оказался рамный внедорожник «Лада 111 Тарзан-2», который выпускался небольшими партиями.
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