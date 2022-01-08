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КХЛ обсудила экстренную приостановку регулярного чемпионата

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Континентальная хоккейная лига провела экстренные совещания, на которых обсуждался сценарий приостановки регулярного чемпионата из-за вспышек коронавируса в нескольких клубах, сообщается на сайте организации.

Участники обсуждали вариант с приостановкой и последующим продолжением турнира, а также продлением сроков его проведения. Окончательное решение планируется принять на следующей неделе после проведения совместного с клубами совещания.

Главная цель всех вариантов — сохранить здоровье участников, закончить чемпионат, провести плей-офф, определить победителя, не допустив массовой вспышки заболевания по всей лиге, отмечается в заявлении.

С начала года КХЛ отменила семь матчей регулярного чемпионата из-за коронавируса. В настоящее время отложены матчи с участием трех клубов — ЦСКА, «Автомобилиста» и «Салавата Юлаева», в которых коронавирусной инфекцией заболели сразу несколько хоккеистов.

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