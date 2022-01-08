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Третий сезон «Пацанов» стартует 3 июня

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © https://www.instagram.com/jensenackles/

Тизер третьего сезона «Пацанов» преждевременно появился в Сети и обнародовал дату премьеры. Шоу стартует 3 июня 2022 года.

Короткий ролик был опубликован на испанском YouTube-канале сервиса Amazon Prime, позже его заблокировали, но видео начало массово распространяться. 

После этого звезда «Сверхъестественного» Дженсен Эклз, который присоединился к касту третьего сезона и сыграл в шоу Солдатика, опубликовал фото со съемок и подтвердил дату грядущей премьеры.

Сериал «Пацаны» рассказывает о супергероях, которые являются частью корпорации и заботятся только о своей выгоде и доходах. Ранее создатель шоу Эрик Крипке, который, кстати, поставил первые пять сезонов «Сверхъестественного», отмечал, что и герой Дженсена не будет самым приятным парнем.

Группа линчевателей, известных как Пацаны, пытается остановить коррумпированных супергероев и раскрыть обществу их грязные секреты и тайны корпорации.

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