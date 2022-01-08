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Кремль объяснил одиночество Путина на рождественской службе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Рождественское богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа с президентом Владимиром Путиным прошло без прихожан из соображений эпидемиологической безопасности, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента рассказал в эфире радио «Говорит Москва», что вместе с Путиным были только несколько священнослужителей. Число присутствующих на службе пришлось сократить из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

Президент Владимир Путин посетил рождественское богослужение в ночь с 6 на 7 января в храме Спаса Нерукотворного Образа — домовой церкви своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Глава государства традиционно в Рождество посещает храмы за пределами Москвы

Так, в прошлом году Путин был на богослужении в церкви Николы на Липне под Великим Новгородом. В 2012, 2019 и 2020 годах президент посещал рождественское богослужение в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, где его крестили в младенчестве.

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