Кремль объяснил одиночество Путина на рождественской службе

Рождественское богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа с президентом Владимиром Путиным прошло без прихожан из соображений эпидемиологической безопасности, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента рассказал в эфире радио «Говорит Москва», что вместе с Путиным были только несколько священнослужителей. Число присутствующих на службе пришлось сократить из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

Президент Владимир Путин посетил рождественское богослужение в ночь с 6 на 7 января в храме Спаса Нерукотворного Образа — домовой церкви своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Глава государства традиционно в Рождество посещает храмы за пределами Москвы

Так, в прошлом году Путин был на богослужении в церкви Николы на Липне под Великим Новгородом. В 2012, 2019 и 2020 годах президент посещал рождественское богослужение в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, где его крестили в младенчестве.