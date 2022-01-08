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Пропавшего на Алтае мужчину с детьми обнаружили

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МЧС по РА

Волонтеры обнаружили мужчину с детьми восьми и десяти лет, пропавших ранее в районе Каракольских озёр в Республике Алтай, сообщает МЧС региона.

Мужчина с двумя детьми утром 7 января отправился из села Урлу-Аспак на Каракольские озёра, они должны были вернуться к 17 часам, но исчезли, на связь не выходили. Близкие обратились за помощью, начались поиски.

Выяснилось, что на обратном пути в районе озера Вероника ориентировочно в 16:00 у путешественников сломался снегоход, и они пешком направились в сторону села Урлу-Аспак. При себе имели теплые вещи.

Ночью волонтеры Андрей Калугин и Андрей Костиков обнаружили их в районе урочища Кылай, под утро пропавших передали бригаде скорой помощи, но медпомощь им не потребовалась.

Всего в поисках принимали участие 47 человек 30 единиц техники, в том числе 20 снегоходов. Это опергруппа МЧС, пожарные, спасатели, местные жители и волонтеры, включая представителей мотоклуба и местных туркомплексов.

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