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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин оценил ситуацию в Казахстане

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров обсудил текущую ситуацию в Казахстане с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и премьером Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля.

«Выражена поддержка высказанного президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым предложения о проведении в самое ближайшее время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции», — отмечается в сообщении.

Организацией такого мероприятия в ближайшее время займется Армения, так как армянская сторона является действующим председателем Организации Договора о коллективной безопасности.

Главы России, Белоруссии и Армении пришли к выводу, что ситуация в Казахстане «имеет тенденцию к успокоению и нормализации». Сейчас в этой стране находятся миротворческие силы ОДКБ, которые были направлены после просьбы казахстанского президента.

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