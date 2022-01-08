Путин оценил ситуацию в Казахстане

Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров обсудил текущую ситуацию в Казахстане с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и премьером Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля.

«Выражена поддержка высказанного президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым предложения о проведении в самое ближайшее время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции», — отмечается в сообщении.

Организацией такого мероприятия в ближайшее время займется Армения, так как армянская сторона является действующим председателем Организации Договора о коллективной безопасности.

Главы России, Белоруссии и Армении пришли к выводу, что ситуация в Казахстане «имеет тенденцию к успокоению и нормализации». Сейчас в этой стране находятся миротворческие силы ОДКБ, которые были направлены после просьбы казахстанского президента.