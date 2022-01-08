Новосибирский боксер скончался после нокаута

Новосибирский боксер Арес Саакян скончался через 11 дней после нокаута на турнире в Тольятти, сообщила его сестра Светлана Петросян на своей странице в Instagram.

Соревнования проходили 26 декабря, во время своего поединка Саакян получил удар в голову от соперника, после чего потерял сознание. Врачи диагностировали отек головного мозга и кому третьей степени.

Врачи боролись за его жизнь, но боксер умер в больнице 7 января, не приходя в сознание. Отмечается, что прощание с Саакяном пройдет в Тольятти, а похоронят спортсмена в родном Ереване.