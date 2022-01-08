Казахстан «заморозил» тарифы ЖКХ

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Казахстане останутся прежними до 1 июля 2022 года, сообщила пресс-служба Министерства национальной экономики страны.

«Вводится мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги, а именно водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение», — говорится в сообщении ведомства.

Из-за резкого роста цен на газ 2 января в Казахстане начались протесты. Экономические требования быстро сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов. Через несколько дней митинги переросли в массовые беспорядки.

После уличных боев силовиков и митингующих президент Казахстана обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности с просьбой оказать помощь.