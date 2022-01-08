Иностранцы выбрали самые непонятные привычки россиян

Турецкие эксперты перечислили популярные привычки россиян, которые сложно понять иностранцам.

Так, авторов материала удивила традиция брать с собой небольшой подарок, отправляясь в гости. Отмечается, что в качестве подарка может выступать коробка конфет, цветы, торт или игрушка для детей. При этом стоимость такого презента может быть незначительной, пишет Medya Gunlugu.

Также иностранцев удивляет привычка россиян оставлять ложку в чашке или кружке. По всей видимости, чай в результате становится вкуснее, предполагается в статье. Кроме этого, удивительной им кажется привычка оставлять дела на последний момент.

Еще одна странная привычка связана с тем, что россияне празднуют Новый год и старый Новый год. «У россиян каждый год существует две возможности загадать желание, выпить и повеселиться», — отмечается в материале.

При этом подчеркивается, что в целом русские довольно оптимистичны, так как своим основным императивом обычно выбирают выражение «все будет хорошо». Вместе со способностью выдерживать даже самые тяжелые условия такие черты образуют костяк русского характера.