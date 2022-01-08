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Президент Туркмении приказал потушить «Врата ада»

Источник:
РИА Новости
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Фото: Tormod Sandtorv / Attribution-ShareAlike License

Глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов распорядился придумать способ тушения газового кратера в пустыне Каракумы, который неофициально называется «Врата ада».

Бердымухамедов дал соответствующее распоряжение вице-премьеру Шахыму Абрахманову, курирующему нефтегазовый комплекс. По словам президента, в районе Дарвазы многие годы сгорает природный газ, что вредит экологии и здоровью местного населения.

Он также напомнил, что страна теряет ценное сырье, которое можно было бы продавать за валюту. Бердымухамедов поручил организовать научные дискуссии и при необходимости, задействовать иностранных экспертов, чтобы решить проблему газового кратера.

«Врата ада» представляют собой огненную впадину, расположенную в пустыне Каракумы около села Дарваза. Диаметр образования 60 метров, глубина — около 20. Инцидент произошел в 1971 году, когда здесь бурили скважину.

В ходе изыскательных работ произошел обвал. Геологи приняли решение поджечь выходящий из провала газ, рассчитывая, что он полностью выгорит за несколько дней, однако огонь продолжает гореть уже более полувека.

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