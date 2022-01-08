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Бессимптомное заболевание коронавирусом оказалось опасным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Ненецкого автономного округа

Бессимптомное заболевание COVID-19 также может привести к поражению различных органов, выяснили немецкие ученые.

Ранее считалось, что бессимптомное течение инфекции гарантирует минимальные последствия для здоровья. Но исследователи обнаружили, что даже легкий вариант COVID-19 может вызывать проблемы с сердцем, уменьшать объем легких, снижать функции почек, повышать риск тромбоза.

Полученные данные крайне важны, поскольку штамм «омикрон», который в настоящее время распространяется по миру, часто протекает бессимптомно или в легкой форме, пишет издание European Heart Journal.

Штамм «омикрон» впервые выявили в начале ноября в ЮАР. Этот вариант коронавируса отличается значительным количеством мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету.

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Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
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