Бессимптомное заболевание коронавирусом оказалось опасным

Бессимптомное заболевание COVID-19 также может привести к поражению различных органов, выяснили немецкие ученые.

Ранее считалось, что бессимптомное течение инфекции гарантирует минимальные последствия для здоровья. Но исследователи обнаружили, что даже легкий вариант COVID-19 может вызывать проблемы с сердцем, уменьшать объем легких, снижать функции почек, повышать риск тромбоза.

Полученные данные крайне важны, поскольку штамм «омикрон», который в настоящее время распространяется по миру, часто протекает бессимптомно или в легкой форме, пишет издание European Heart Journal.

Штамм «омикрон» впервые выявили в начале ноября в ЮАР. Этот вариант коронавируса отличается значительным количеством мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету.