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Пользователям Windows 11 стал доступен обновленный Media Player

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новая версия проигрывателя Media Player для операционной системы Windows 11 стала доступна всем пользователям. Ранее программу могли установить только участники программы предварительной оценки Windows.

Несколько дней назад Microsoft выпустила обновление для Windows 11, которое снимает ограничения на установку приложения. Так, программу уже можно установить в сборке Windows 11 под номером 22000.376 (21H2), которая является наиболее актуальной.

При этом пока программу можно установить только вручную. Разработчики предупреждают, что после установки Media Player полностью заменяет приложение Groove Music, которое станет недоступно.

Пока неясно, когда начнется массовое распространение обновленного приложения. Скорее всего, перед этим Microsoft проведет финальное тестирование на инсайдерских версиях Windows 11, которые получают обновления первыми.

Тема: Человек и компьютер
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