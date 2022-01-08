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Раскрыта тайна загадочного «дома» на Луне

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Загадочный кубический объект на лунной поверхности, сфотографированный аппаратом «Юйту-2», оказался обычным камнем.

Первые снимки объекта появились в начале декабря. Из-за ракурса фото казалось, что на поверхности Луны вдалеке стоит сооружение, напоминающее дом. В результате китайский аппарат направили к таинственному объекту.

Снимки с более близкого расстояния показали, что «домом» является вполне обыкновенный камень, который лежит на краю кратера Фон Карман. Таким образом, речь идет о банальной зрительной иллюзии.

Луноход «Юйту-2» сел в районе кратера Фон Карман в 2019 году в ходе миссии «Чанъэ-4», став первым луноходом на обратной стороне Луны. С его помощью специалисты изучают состав лунной мантии.

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