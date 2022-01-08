Раскрыта тайна загадочного «дома» на Луне

Загадочный кубический объект на лунной поверхности, сфотографированный аппаратом «Юйту-2», оказался обычным камнем.

Первые снимки объекта появились в начале декабря. Из-за ракурса фото казалось, что на поверхности Луны вдалеке стоит сооружение, напоминающее дом. В результате китайский аппарат направили к таинственному объекту.

Снимки с более близкого расстояния показали, что «домом» является вполне обыкновенный камень, который лежит на краю кратера Фон Карман. Таким образом, речь идет о банальной зрительной иллюзии.

Oh, this is amazing. Close to tears. Ourspace has published an update on the "mystery hut" and it's so underwhelming it's brilliant. It's just a small rock on a crater rim that they're now calling "jade rabbit" for its appearance. Source: https://t.co/frrMKH7RWM https://t.co/GFCIRzqmDu pic.twitter.com/jpDLDS8TZu — Andrew Jones (@AJ_FI) January 7, 2022

Луноход «Юйту-2» сел в районе кратера Фон Карман в 2019 году в ходе миссии «Чанъэ-4», став первым луноходом на обратной стороне Луны. С его помощью специалисты изучают состав лунной мантии.