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МВД напомнило новые правила получения паспортов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новый паспорт в России с 1 июля 2022 года можно будет оформить в течение пяти дней независимо от места жительства, сообщает пресс-центр МВД. Действующий срок получения нового паспорта составляет от 10 до 30 дней.

«С 1 июля 2022 года новый паспорт будет оформляться в течение пяти рабочих дней независимо от места жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельств его замены», — говорится в сообщении.

Реформа была анонсирована летом прошлого года, когда соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Упрощение получения новых паспортов произойдет в рамках программы цифровой трансформации ведомства.

Кроме этого, срок действительности просроченного паспорта продлен с 30 до 90 дней. Одновременно с 30 до 90 дней увеличен срок, необходимый для подачи заявления о выдаче или замене паспорта для несовершеннолетних, достигших 14-летнего возраста.

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