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Ученые нашли воду в лунном грунте

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Китайские ученые обнаружили воду в образце лунного грунта, доставленного в 2020 году на Землю автоматической межпланетной станцией «Чанъэ-5».

Основанные на данных в спектрах отражения подсчеты показали, что в образце лунного грунта содержится 120 миллионных долей воды. Исследователи предполагают, что она появилась там благодаря солнечному ветру, пишет журнал Science Advances.

Отмечается, что грунт был собран в северной части области «Океан Бурь». «Чанъэ-5» стал первой миссией по возвращению на Землю образца лунного грунта с 1976 года, когда образцы с Луны были доставлены на Землю советской автоматической станцией «Луна-24».

Китайский зонд «Чанъэ-5» был запущен 23 ноября 2020 года. 1 декабря 2020 года зонд прилунился в «Океане Бурь», а затем вернулся на Землю 16 декабря того же года, доставив на Землю 1731 грамм лунного грунта.

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