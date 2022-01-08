Рослесхоз объяснил резкое подорожание пиломатериалов

Причиной резкого роста цен на пиломатериалы в два-три раза стала мировая пандемия коронавируса, заявил глава Рослесхоза Иван Советников.

По его словам, из-за невозможности путешествовать, ходить в рестораны и развлекаться другими привычными способами, многие люди решили направить сэкономленные деньги на строительство и ремонт, передает «Российская газета».

«Оборот магазинов, продающих товары для ремонта, вырос за это время в четыре-пять раз. Сейчас ситуация выправляется, цены на фанеру и доски уже пошли вниз, думаю, к концу зимы ситуация нормализуется», — спрогнозировал Советников.

Он уточнил, что увеличить предложение досок вслед за увеличением спроса лесопромышленный комплекс оказался не в состоянии, так как существует предельная емкость транспортных коридоров и мощности заготовителей.

Аналитики полагают, что оптимальным временем для закупки пиломатериалов будет февраль-март, к этому моменту цены максимально снизятся перед новым ростом в начале дачного сезона. При этом цены на пиломатериалы в восточных регионах будут ниже, чем в европейской части.