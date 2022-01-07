Токаев поблагодарил Путина за военную помощь

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем послании к народу поблагодарил российского лидера Владимира Путина за оперативную реакцию на его обращение по поводу миротворцев.

«Особые слова благодарности адресую президенту России Владимиру Путину. Он очень оперативно, а главное по товарищески тепло отреагировал на мое обращение», — заявил Токаев в своем послании к народу.

Протесты в Казахстане продолжаются шесть дней подряд, 2 января они начались из-за решения вдвое повысить цены на автомобильный газ. К 4 января протесты перекинулись на крупнейшие города страны, несмотря на обещание властей снизить стоимость топлива.

В ходе протестов были захвачены административные здания в Алма-Ате, разграблены торговые центры и банки. 7 января 20 человек в камуфляже атаковали следственный изолятор в городе Талдыкоргане к северо-востоку от Алма-Аты. Казахстанские власти считают, что беспорядки организованы из-за рубежа.