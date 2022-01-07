Врач посоветовал, как правильно вставать по утрам

Быстрый подъем из постели сразу после сигнала будильника дает чрезмерную нагрузку на систему кровообращения, объяснил врач-невролог Игорь Орлов.

Полежать в постели некоторое время, как следует потянуться, встать без спешки – это не только приятный, но и полезный для здоровья способ начинать новый день, рассказал в интервью радио Sputnik Орлов.

«Резкий переход из горизонтального положения в вертикальное – это нагрузка на кровообращение. Поэтому после того, как вы услышите будильник и наступит процесс пробуждения, нужно еще на какое-то время остаться в постели и выполнить потягивающие упражнения, размять застоявшиеся мышцы», — посоветовал врач.

Потягивание должно быть неторопливым, без особых физических усилий, без болевых ощущений. «Обычно тянут пальцы ног, стопы к себе, можно потянуться в тазобедренных суставах, в коленях, выгнуть спину, запрокинуть руки, потянуть шею. После этого можно постепенно, без резких движений вставать», — сказал Орлов.

Если не следовать этому правилу, то каждое утро вы будете испытывать резкий отток крови от мозга. «Это так называемый ортостатический коллапс, то есть резкая потеря давления из-за внезапного перехода из горизонтального положения в вертикальное. Идет отток крови от головного мозга, наступает головокружение, человек может потерять равновесие, упасть, получить травму. В крайнем случае человек может потерять сознание», — предостерег Орлов.