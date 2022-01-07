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Вспыхнула болезнь, поражающая интеллект у молодых людей

Источник:
РИА Новости
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Фото: Baburov / CC BY-SA 4.0

Загадочное неврологическое заболевание стало поражать молодых людей, проживающих в канадской провинции Нью-Брансуик, сообщили представители системы здравоохранения округа.

Болезнь уже около двух лет вводит в заблуждение врачей. Со временем она начала выявляться у большего числа молодых людей, вызывая у них быстрое снижение когнитивных функций, приводит РИА Новости выводы канадских врачей.

Заболевание характеризуется спазмами мышц, нарушением работы вестибулярного аппарата, болезненными ощущениями в конечностях, ухудшением функции памяти, снижением веса и периодическими галлюцинациями.

Ученые сравнивают заболевание с болезнью Кройцфельдта — Якоба, также известной как коровье бешенство — прионная болезнь со 100%-ной смертностью.

Всего известно о 48 случаях заболевания в Канаде. Тем не менее предполагается, что эта цифра может быть больше. Кроме того, по данным медиков, зафиксированы восемь случаев летального исхода среди пациентов с подозрением на данную болезнь.

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