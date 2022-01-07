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Северная Корея отказалась от участия в Олимпиаде в Китае

Источник:
«Р-спорт»
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Фото: fisher0528 / CC BY 3.0

Северная Корея отказалась от участия в Олимпиаде в Пекине из-за «действий враждебных сил» и пандемии коронавируса, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Мы не сможем принять участие в Олимпиаде из-за действий враждебных сил и мировой пандемии, но мы окажем полную поддержку китайским товарищам в их работе по проведению великолепного и прекрасного Олимпийского фестиваля», — приводит «Р-спорт» говорится в заявлении.

Власти Северной Кореи отвергли действия США и «их вассальных сил», направленные, по их словам, на срыв успешного открытия Игр. По мнению Пхеньяна, эти действия оскорбляют дух Олимпийской хартии.

В сентябре прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Национальный олимпийский комитет (НОК) КНДР до конца 2022 года «за нарушение хартии и невыполнение своих обязательств». Северокорейская команда уже пропустила летнюю Олимпиаду в Токио в июле—августе 2021 года.

Ранее лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил надежду, что Олимпийские игры в Пекине станут «еще одним поворотным моментом» в улучшении межкорейских отношений и поспособствуют миру в Северо-Восточной Азии и во всем мире.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
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Иркут 69

В автократических режимах всяк, кто против несправедливости - тот обязательно террорист и экстремист......

west_nik

Как можно сравнивать, большие ягодичные мышцы, с фалангой мизинца?

jeryakob

офигительно. казахи бузят, а падает рубль.

ForYouTube

В россии тоже газ подорожал с 23 рублей за литр на заправках до 36 рублей.
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