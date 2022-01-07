Северная Корея отказалась от участия в Олимпиаде в Китае

Северная Корея отказалась от участия в Олимпиаде в Пекине из-за «действий враждебных сил» и пандемии коронавируса, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Мы не сможем принять участие в Олимпиаде из-за действий враждебных сил и мировой пандемии, но мы окажем полную поддержку китайским товарищам в их работе по проведению великолепного и прекрасного Олимпийского фестиваля», — приводит «Р-спорт» говорится в заявлении.

Власти Северной Кореи отвергли действия США и «их вассальных сил», направленные, по их словам, на срыв успешного открытия Игр. По мнению Пхеньяна, эти действия оскорбляют дух Олимпийской хартии.

В сентябре прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Национальный олимпийский комитет (НОК) КНДР до конца 2022 года «за нарушение хартии и невыполнение своих обязательств». Северокорейская команда уже пропустила летнюю Олимпиаду в Токио в июле—августе 2021 года.

Ранее лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил надежду, что Олимпийские игры в Пекине станут «еще одним поворотным моментом» в улучшении межкорейских отношений и поспособствуют миру в Северо-Восточной Азии и во всем мире.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.