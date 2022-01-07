Мужчина задохнулся из‑за ружья на охоте в Приангарье

Мужчина погиб во время охоты в Зиминском районе Бурятии, смерть 62-летнего охотника насупила от удушения ремнем оружия, сообщается на сайте СУ СКР по Иркутской области.

Следователями СК установлено, что пятеро мужчин находились на охоте в 100 километрах от города Зимы.

«Один из охотников забрался на площадку, оборудованную на дереве, сорвался и зацепился ружьем, повиснув на оружейном ремне, в результате чего произошло сдавление шеи. Мужчина скончался от асфиксии», — изложило региональное управление СК РФ версию гибели мужчины.

По факту гибели мужчины организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.