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Мужчина задохнулся из‑за ружья на охоте в Приангарье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Чувочин

Мужчина погиб во время охоты в Зиминском районе Бурятии, смерть 62-летнего охотника насупила от удушения ремнем оружия, сообщается на сайте СУ СКР по Иркутской области.

Следователями СК установлено, что пятеро мужчин находились на охоте в 100 километрах от города Зимы.

«Один из охотников забрался на площадку, оборудованную на дереве, сорвался и зацепился ружьем, повиснув на оружейном ремне, в результате чего произошло сдавление шеи. Мужчина скончался от асфиксии», — изложило региональное управление СК РФ версию гибели мужчины.

По факту гибели мужчины организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Иркутск #Происшествия
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Топ комментариев

Иркут 69

В автократических режимах всяк, кто против несправедливости - тот обязательно террорист и экстремист......

west_nik

Как можно сравнивать, большие ягодичные мышцы, с фалангой мизинца?

jeryakob

офигительно. казахи бузят, а падает рубль.

ForYouTube

В россии тоже газ подорожал с 23 рублей за литр на заправках до 36 рублей.
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