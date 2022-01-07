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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские десантники взяли под контроль аэропорт Алма‑Аты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Российские миротворцы вместе с казахстанскими силовиками взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков Минобороны.

По словам официального представителя военного ведомства, сейчас под охрану взято генеральное консульство Российской Федерации, расположенное в Алма-Ате, и другие важные объекты.

В состав миротворческого контингента входят подразделения Воздушно-десантных войск, в том числе 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. Для их переброски задействовало более 70 самолетов Ил-76 и Ан-124 военно-транспортной авиации ВКС России.

Руководит действиями миротворческих сил ОДКБ командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил обратился за помощью в ОДКБ «в преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.

Помимо России в операции задействуются военные из Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.

Тема: Протесты в Казахстане
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Оборона #Армия #Военная политика
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sib_man9

Лондонские дворцы знати из казахстана поехали защищать

Uynachalnica

А что тут двоякого? Они тех русских защищать приехали? Нет! Усмирять местных! Усмирят, уедут, а оставшимся...

Disobedient

По два ящика за бутылку горилки, цена вашим сюрпризам на миллиарды.))))

Иркут 69

В автократических режимах всяк, кто против несправедливости - тот обязательно террорист и экстремист......
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