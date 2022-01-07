Российские десантники взяли под контроль аэропорт Алма‑Аты

Российские миротворцы вместе с казахстанскими силовиками взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков Минобороны.
По словам официального представителя военного ведомства, сейчас под охрану взято генеральное консульство Российской Федерации, расположенное в Алма-Ате, и другие важные объекты.
В состав миротворческого контингента входят подразделения Воздушно-десантных войск, в том числе 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. Для их переброски задействовало более 70 самолетов Ил-76 и Ан-124 военно-транспортной авиации ВКС России.
Руководит действиями миротворческих сил ОДКБ командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил обратился за помощью в ОДКБ «в преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.
Помимо России в операции задействуются военные из Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.
sib_man9Лондонские дворцы знати из казахстана поехали защищать
UynachalnicaА что тут двоякого? Они тех русских защищать приехали? Нет! Усмирять местных! Усмирят, уедут, а оставшимся...
DisobedientПо два ящика за бутылку горилки, цена вашим сюрпризам на миллиарды.))))
Иркут 69В автократических режимах всяк, кто против несправедливости - тот обязательно террорист и экстремист......