Эксперт перечислила три лучшие валюты для вложения средств

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Елена Воронкова рассказала, какие валюты сейчас подходят для инвестиций в условиях колебаний валютных курсов

«В этих условиях россиянам следует менять свои консервативные валютные пристрастия, задумываться о расширении диверсификации своих вложений в иностранные валюты и рассчитывать на доходность в большей степени на среднесрочном временном отрезке», — приводит «Прайм» слова Воронковой.

По ее мнению, если ограничиться тремя валютами, то, с учетом волатильности курсов в национальном и глобальном масштабе, в состав валютной корзины, помимо пары евро — доллар, можно включить швейцарский франк.

Последняя валюта долгие годы служила валютным убежищем. Для нее не характерны сильные колебания, поскольку франк базируется на стабильной экономике, что формирует относительно независимую динамику курса и практически самую высокую устойчивость к доллару США среди мировых валют, считает эксперт.