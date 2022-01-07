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Эксперт перечислила три лучшие валюты для вложения средств

Источник:
«Прайм»
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Фото: © Sibnet.ru

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Елена Воронкова рассказала, какие валюты сейчас подходят для инвестиций в условиях колебаний валютных курсов

«В этих условиях россиянам следует менять свои консервативные валютные пристрастия, задумываться о расширении диверсификации своих вложений в иностранные валюты и рассчитывать на доходность в большей степени на среднесрочном временном отрезке», — приводит «Прайм» слова Воронковой.

По ее мнению, если ограничиться тремя валютами, то, с учетом волатильности курсов в национальном и глобальном масштабе, в состав валютной корзины, помимо пары евро — доллар, можно включить швейцарский франк.

Последняя валюта долгие годы служила валютным убежищем. Для нее не характерны сильные колебания, поскольку франк базируется на стабильной экономике, что формирует относительно независимую динамику курса и практически самую высокую устойчивость к доллару США среди мировых валют, считает эксперт.

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sib_man9

Лондонские дворцы знати из казахстана поехали защищать

Uynachalnica

А что тут двоякого? Они тех русских защищать приехали? Нет! Усмирять местных! Усмирят, уедут, а оставшимся...

Disobedient

По два ящика за бутылку горилки, цена вашим сюрпризам на миллиарды.))))

Иркут 69

В автократических режимах всяк, кто против несправедливости - тот обязательно террорист и экстремист......
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