Спецназ ВДВ России прибыл в Казахстан. ВИДЕО

Самолеты ВКС России доставили первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ совершили марш из пункта постоянной дислокации на аэродром «Чкаловский», Ивановского соединения ВДВ — на аэродром «Иваново-Северный», Ульяновского соединения ВДВ — на аэродром «Ульяновск-Восточный», говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве уточнили, что миротворческий контингент перебрасывают со штатной техникой. От России в состав миротворческих сил организации вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.

Коллективные миротворческие силы ОДКБ направлены в Казахстан в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января. В них вошли подразделения ВС России, Таджикистана, Киргизии, Белоруссии, Армении.

Миротворцы пробудут в республике ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки. Основные задачи — охрана государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Казахстана для стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле.