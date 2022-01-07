Группу с погибшим туристом вызволили из‑под лавины в Бурятии

Сход снежной массы произошел в горах Тункинского района Бурятии в местности «Пик Дружбы» 6 января, в момент происшествия там находилась группа туристов из трех человек, один из них погиб, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

В районе «Пика Дружбы» в момент схода лавины находилась незарегистрированная группа (туристы путешествовали самостоятельно). Один человек получил травмы, один — погиб. Всего группа состояла из троих туристов.

Спасатели добрались до места происшествия поздним вечером в четверг и оказали пострадавшему необходимую помощь. Эвакуировать мужчину пришлось на вертолете уже утром в пятницу.

Пострадавший и тело погибшего доставлены в Иркутск. Третий участник группы возвращается со спасателями в пешем порядке.