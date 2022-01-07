НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Путин встретил Рождество в домовой церкви Ново-Огарево

Источник:
ТАСС
423 5
Фото: © Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин посетил рождественское богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа — домовой церкви президентской резиденции Ново-Огарево.

Путин пришел на богослужение один, в костюме со светлой рубашкой, но без галстука. Остановившись перед образами, глава государства несколько раз перекрестился под звуки молитвы. Через некоторое время он поставил свечу перед иконой Рождества Христова, сообщает ТАСС.

Каменная церковь на этом месте была возведена в 1765 году, в последующие годы перестраивалась, а в 1932 году была закрыта и приспособлена под жилье. В 2004 году храм был отреставрирован и стал домовой церковью президентской резиденции.

Так как историческая церковь из-за своего месторасположения не может принять всех желающих, за пределами резиденции в селе Усово в 2000-х годах был построен и новый Спасский храм.

Еще по теме
Институт философии РАН заказал изучение ада
Глава буддистов России оценил появление буддийского «чуда» в Бурятии
Отшельница Агафья не стала жить в новой избе от Дерипаски
Артемий Лебедев сравнил православных святых с Лениным
смотреть все
Жизнь #Религия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Мужчина задохнулся из‑за ружья на охоте в Приангарье
Группу с погибшим туристом вызволили из‑под лавины в Бурятии
Енисей затопил Стрелку в Красноярском крае
«Омикрон» выявили у детей в Иркутске
Самое популярное
ВМФ России получит ракетный мини‑крейсер с «Цирконом»
Пять держав пообещали не использовать ядерное оружие
Зайцев и Домнина поразили жюри катанием без коньков
«Газпром» сообщил о рекордной добыче газа
Обсуждение (5)
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Самое обсуждаемое
74
Россия в рамках ОДКБ направила войска в Казахстан
46
Протестующие ворвались в здание администрации Алма‑Аты
38
Токаев заявил об акте агрессии и призвал ОДКБ на помощь
33
Пылающий Казахстан, или Хроника бессмысленного бунта
31
Пять держав пообещали не использовать ядерное оружие
Sibnet.Ru