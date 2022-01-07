Путин встретил Рождество в домовой церкви Ново-Огарево

Президент России Владимир Путин посетил рождественское богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа — домовой церкви президентской резиденции Ново-Огарево.

Путин пришел на богослужение один, в костюме со светлой рубашкой, но без галстука. Остановившись перед образами, глава государства несколько раз перекрестился под звуки молитвы. Через некоторое время он поставил свечу перед иконой Рождества Христова, сообщает ТАСС.

Каменная церковь на этом месте была возведена в 1765 году, в последующие годы перестраивалась, а в 1932 году была закрыта и приспособлена под жилье. В 2004 году храм был отреставрирован и стал домовой церковью президентской резиденции.

Так как историческая церковь из-за своего месторасположения не может принять всех желающих, за пределами резиденции в селе Усово в 2000-х годах был построен и новый Спасский храм.