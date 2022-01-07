Токаев заявил о восстановлении порядка в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны, местные власти контролируют ситуацию.

«Началась операция антитеррор. Силы правопорядка проводят напряженную работу. Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны. Местные органы контролируют ситуацию», — цитирует ТАСС Токаева.

Но террористы, по его словам, «применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан». «Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков», — заявил президент Казахстана.

Токаев отметил, что ситуация не позволяют верующим отпраздновать Рождество в соответствии с традициями. Православие всегда вносило большой вклад в сохранение мира и согласия, укрепление атмосферы взаимопонимания и доверия в казахстанском обществе, подчеркнул президент.