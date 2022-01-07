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Енисей затопил Стрелку в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Svetlov Artem / CC0

Число подтопленных домов в поселке Стрелка Красноярского края увеличилось до 20, после того как уровень воды в Енисее превысил критическую отметку, говорится в сообщении Единой дежурно-диспетчерской службы Лесосибирска.

«На 08.00 7 января уровень воды в поселке Стрелка составил 876 сантиметров», — цитирует ТАССЕДДС Лесосибирска.

Критическая метка уровня воды в Енисее в данном районе составляет 830 сантиметров и на данный момент превышена почти на полметра.

Подъем воды произошел при формировании кромки льда на Енисее в районе Стрелки. В четверг произошел срыв кромки ледостава, после чего уровень воды резко поднялся, а затем начал падать.

Стабилизация гидрологической обстановки ожидается 7-8 января. В поселке работают три пункта временного содержания на случай, если ситуация будет ухудшаться.

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