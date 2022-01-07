Енисей затопил Стрелку в Красноярском крае

Число подтопленных домов в поселке Стрелка Красноярского края увеличилось до 20, после того как уровень воды в Енисее превысил критическую отметку, говорится в сообщении Единой дежурно-диспетчерской службы Лесосибирска.
«На 08.00 7 января уровень воды в поселке Стрелка составил 876 сантиметров», — цитирует ТАССЕДДС Лесосибирска.
Критическая метка уровня воды в Енисее в данном районе составляет 830 сантиметров и на данный момент превышена почти на полметра.
Подъем воды произошел при формировании кромки льда на Енисее в районе Стрелки. В четверг произошел срыв кромки ледостава, после чего уровень воды резко поднялся, а затем начал падать.
Стабилизация гидрологической обстановки ожидается 7-8 января. В поселке работают три пункта временного содержания на случай, если ситуация будет ухудшаться.
andr71В Сибири зп была 25 000 +8%, стала 27 000, а в Москве была 100 000, а стала 105 000... Несчастные жители...
sib_man9Лондонские дворцы знати из казахстана поехали защищать
UynachalnicaА что тут двоякого? Они тех русских защищать приехали? Нет! Усмирять местных! Усмирят, уедут, а оставшимся...
DisobedientПо два ящика за бутылку горилки, цена вашим сюрпризам на миллиарды.))))