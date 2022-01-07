«Вечерний Ургант» увеличил популярность Первого канала на YouTube

Видеоролики передач Первого канала собрали более 5 миллиардов просмотров за 2021 год на YouTube, самым популярным видео стал выпуск «Вечернего Урганта», сообщила пресс-служба телеканала.

Возглавил топ-5 популярных видео выпуск «Вечернего Урганта» с участием актеров дубляжа Анисы Муртаевой, Дарьи Блохиной, Альберта Ибрагимова и Карена Арутюнова. Его посмотрели 11,6 миллиона раз. На втором месте также выпуск «Вечернего Урганта» с рэпером Моргенштерном (9 миллионов просмотров).

Третье место у программы «Мужское / Женское» с выпуском «Малолетка». Замыкают пятерку самых просматриваемых видео — ролики с шоу «Голос. Дети». Это выступления Мирона Проворова и Анны Волковой.