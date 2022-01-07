МИД призвал россиян в Казахстане к особой осторожности

МИД России рекомендовал находящимся в Казахстане россиянам соблюдать повышенные меры безопасности, говорится в Telegram-канале Департамента Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского внешнеполитического ведомства.

«Настоятельно рекомендуем всем российским гражданам соблюдать повышенные меры личной безопасности, проявлять выдержку, избегать мест демонстраций/беспорядков, по возможности укрыться в гостиницах/домах, обеспечить запасы продуктов первой необходимости», — говорится в сообщении.

Власти Казахстана принимают меры по стабилизации положения в стране, но ситуация в нескольких городах остается напряженной, сообщает Департамент Ситуационно-кризисный центр.

«В МИД России открыта "горячая линия": электронная почта для связи — dskc@mid.ru. Телефон кол-центра — +7(495) 695 45 45», — говорится в сообщении.