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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

МИД призвал россиян в Казахстане к особой осторожности

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: МИД России / MFA Russia / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

МИД России рекомендовал находящимся в Казахстане россиянам соблюдать повышенные меры безопасности, говорится в Telegram-канале Департамента Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского внешнеполитического ведомства.

«Настоятельно рекомендуем всем российским гражданам соблюдать повышенные меры личной безопасности, проявлять выдержку, избегать мест демонстраций/беспорядков, по возможности укрыться в гостиницах/домах, обеспечить запасы продуктов первой необходимости», — говорится в сообщении.

Власти Казахстана принимают меры по стабилизации положения в стране, но ситуация в нескольких городах остается напряженной, сообщает Департамент Ситуационно-кризисный центр.

«В МИД России открыта "горячая линия": электронная почта для связи — dskc@mid.ru. Телефон кол-центра — +7(495) 695 45 45», — говорится в сообщении.

Тема: Протесты в Казахстане
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