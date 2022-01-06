Представлен трейлер новой игры The Elder Scrolls

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Разработчики из Zenimax Online Studios представили первый тизер игры The Elder Scrolls VI, разработка которой ведется с 2018 года.
«Приготовьтесь исследовать новые земли, бросить вызов опасностям и узнать захватывающие истории в безграничном мире The Elder Scrolls Online!», — гласит официальное описание кинематографического ролика.
Подробности проекта обещают раскрыть 27 января на специальном стриме официального канала Bethesda в Twitch. За его просмотр можно будет получить Twitch Drops с различными игровыми наградами.
Предполагается, что The Elder Scrolls Online будет доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, ПК и Google Stadia.
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