Представлен трейлер новой игры The Elder Scrolls

Разработчики из Zenimax Online Studios представили первый тизер игры The Elder Scrolls VI, разработка которой ведется с 2018 года.

«Приготовьтесь исследовать новые земли, бросить вызов опасностям и узнать захватывающие истории в безграничном мире The Elder Scrolls Online!», — гласит официальное описание кинематографического ролика.

Подробности проекта обещают раскрыть 27 января на специальном стриме официального канала Bethesda в Twitch. За его просмотр можно будет получить Twitch Drops с различными игровыми наградами.

Предполагается, что The Elder Scrolls Online будет доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, ПК и Google Stadia.